La Juve è sempre in attesa di capire come e quando verranno ufficializzate le trattative che porteranno Angel Di Maria e Paul Pogba in bianconero. Ma i reparti da sistemare sono diversi e tra questi c'è sicuramente la corsia di sinistra, con Alex Sandro che deve ancora capire se resterà ancora all'ombra della Mole o meno. In queste ore però sarebbero emerse delle novità su questo fronte, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, la Juve avrebbe rivisionato la candidatura di Hector Bellerin, ora ceduto in prestito dall'Arsenal al Betis.