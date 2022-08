Sembra non trovare una fine la trattativa che potrebbe portare Leandro Paredes alla Juve. I bianconeri hanno infatti avviato i contatti già da diverse settimane e resta solo da capire se Madama è intenzionata ad andare fino in fondo o se invece, si verificherà quale passo indietro. In Spagna intanto sembrano non avere dubbi a riguardo, perchè stando a quanto riportato dal portale iberico Fichajes.net, la Vecchia Signora avrebbe trovato un accordo totale con il calciatore su tutte quelle che sono le cifre dell'ingaggio. Bisogna dunque superare l'ultimo ostacolo, rappresentato al momento dalla dirigenza del club transalpino.LA CHIAVE - La svolta potrebbe arrivare da Adrien Rabiot, perchè nel caso in cui l'operazione con il Manchester United dovesse andare in porto, i bianconeri verserebbero i 18 milioni per il cartellino dell'argentino.