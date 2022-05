In Spagna ne sono certi: la Juve è seriamente interessata a Leandro Paredes, tanto che secondo AS ha già avviato le trattative con il PSG con l'intento di andare all'assalto del centrocampista argentino non appena si aprirà il mercato estivo. Il problema, stando alle notizie che trapelano dal Paese iberico, è la valutazione che il club francese fa del giocatore: 20 milioni di euro, una cifra che i bianconeri non sembrano disposti a raggiungere e che probabilmente proveranno a limare al ribasso per raggiungere un accordo che soddisfi tutte le parti. La pista, comunque, sembra decisamente calda.