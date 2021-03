Il club difende l'investimento fatto su di lui, ma valuta ogni aspetto, soprattutto quello economico. La stagione dal punto di vista sportivo non sta dando soddisfazioni e così la rivoluzione è dietro l'angolo. La Juve ha preso Cristiano Ronaldo per trionfare in Italia e in Europa, ma via via la sua efficacia è andata spegnendosi, nonostante i numeri del portoghese. Colpa, soprattutto, di una rosa incompleta.. Come scrive As, il club attende con calma ciò che porterà il mercato, ma se Cristiano comunica la sua intenzione di partire presentando un'offerta specifica, sarà disponibile a negoziare e lo lascerà partire senza alcun problema. Sul tavolo serviranno almeno 25 milioni di euro.