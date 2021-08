Ultimi dettagli da risolvere, poisarà un nuovo giocatore della Juventus. Ne sono convinti in Spagna, in particolare il quotidiano Sport, secondo il quale la trattativa con il Barcellona è a un passo dalla chiusura. La Juve intanto sta lavorando sul doppio fronte Pjanic-Locatelli, e non è escluso che possano arrivare anche tutti e due. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro con il Sassuolo, al quale i bianconeri presenteranno un'offerta più alta rispetto all'ultima.