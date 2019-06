Un primo nome per sostituire Cancelo è arrivato: si tratta di Cristiano Piccini, esterno destro attualmente in forza al Valencia. Stando a quanto dichiarato dal Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo tra i più rinomati, ci sarebbe un intreccio di mercato con la Juventus assoluta protagonista: gli spagnoli non vorrebbero lasciar partire il terzino italiano in direzione Torino, bensì vorrebbero trovare dapprima un sostituto per poi valutare la possibile cessione. Il nome? Un altro calciatore azzurro, però del Manchester United: si tratta di Matteo Darmian, seguito a lungo anche dagli stessi bianconeri. Corsi e ricorsi storici, ma soprattutto occasioni di mercato che si palesano da un momento all'altro. Può essere il tempo di Piccini.