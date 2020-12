Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo il Barcellona ha avviato le trattative per il rinnovo di contratto di Dembelè, in scadenza nel giugno 2022. La decisione finale sull'esterno francese spetterà comunque alla nuova dirigenza, che entrerà in carica il 24 gennaio. Il 23enne è seguito da Juventus e Manchester United.