Non smette di pensare a De Ligt, il Barcellona. L'olandese, stando a quanto raccontato dal Mundo Deportivo, è stato un obiettivo chiaro nella scorsa stagione e in questa campagna può riapparire la sua candidatura. Complice la crisi finanziaria dei club italiani, il Barça è pronto ad affondare il colpo già quest'estate. La Juve ha fatto il primo passo e si è mostrata interessata ad Arthur Melo, centrocampista solitamente titolare al Camp Nou. I blaugrana, di reazione, hanno chiesto il centrale: nessuno ha rifiutato, piuttosto se ne riparlerà. DALLA SPAGNA - Da Pjanic a Bernardeschi, fino a Bentancur: i nomi che possono entrare nella trattativa sono tanti. Ma nel mirino del Barcellona c'è soprattutto De Ligt. Secondo gli spagnoli, Matthijs non ha mai nascosto il suo desiderio di vestire la maglia azulgrana. E adesso che la Juve pare "obbligata alla cessione", in Catalogna sperano si possa concludere con lo scambio tra il centrale e lo stesso Arthur. Certi treni ritornano: e sulle Ramblas ci credono. Eccome.