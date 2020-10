2









Ci sono le mani sicure di Szczesny a difendere la porta della Juventus. Oggi nel futuro, perché mesi fa il club ha scelto di estendere il suo contratto fino al 2024, ma gli uomini di mercato bianconeri non si fermano mai. Come riporta Todofichajes.com, la Juve avrebbe messo gli occhi su Kepa Arrizabalaga del Chelsea. L’ex estremo difensore dell’Athletic Bilbao ha un contratto fino al 2025 con i Blues, ma gli screzi della scorsa stagione con Frank Lampard ha spinto il club ad intervenire sul mercato per regalare al tecnico un nuovo portiere. Così, Kepa si è seduto in panchina in favore di Mendy e adesso dalla Spagna accostano il suo nome alla Juve.