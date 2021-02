Nonostante la carta d’identità reciti 18 anni, Eduardo Camavinga può già vantare le prime convocazioni e le prime presenze con la Nazionale maggiore della Francia. Normale che il suo futuro si tinga di colori più blasonati di quelle del Rennes, scontata la numerosissima concorrenza. Stando a quanto riporta Marca, l’asta per il centrocampista classe 2002 si è allargata: non solo Juventus e Real Madrid, ma anche il Barcellona pensa al giocatore del club francese, che lo valuta 80 milioni di euro, cifra fuori mercato per i tempi che corrono.