Secondo quanto riporta Mundo Deportivo Miralem Pjanic non è la sola stella della Serie A che finirà al Barcellona nella prossima stagione. Oltre al bosniaco, che avrebbe già un accordo da 8 milioni a stagione per i prossimi 4 anni, anche Lautaro Martinez sarebbe vicino al trasferimento al Nou Camp sebbene l'Inter non abbia ancora dato il via libera alla trattativa né abbia trovato un accordo con il club azulgrana che ormai da mesi spinge per avere tra le sue fila il forte attaccante argentino.