Anche l'Atletico Madrid è in corsa per Milik. Secondo AS l'attaccante del Napoli è la prima scelta del club spagnolo per sostituire Diego Costa, in partenza. Il polacco è un obiettivo della Juventus.



L'ACCORDO -​ Il centravanti, in scadenza a fine stagione col Napoli, è totalmente fuori dal progetto tecnico del Napoli. Le due opzioni per un approdo in bianconero sono: o a parametro zero a fine stagione, o per una manciata di milioni di euro a gennaio. De Laurentiis vorrebbe 18 milioni, ma è possibile accordarsi su cifre minori. E secondo Sportmediaset c'è già l'accordo con il giocatore: contratto da 4 milioni l'anno più bonus.