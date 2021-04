Ousmane Dembelé, come vi abbiamo raccontato più volte, è uno dei giocatori che Fabio Paratici sta monitorando per rinforzare la Juventus nel prossimo futuro. Tuttavia dal giornale spagnolo Sport arriva una precisazione su quale sarebbe il piano bianconero: puntare sul fatto che nessuno quest'estate spenda i 50 milioni di euro necessari ad accaparrarselo, che Dembelé resti quindi al Barcellona per l'ultimo anno di contratto e poi provare a ingaggiarlo a parametro zero nel 2022. Le opzioni per prenderlo quest'estate sarebbero uno scambio o una cessione eccellente per avere i 50 milioni cash.