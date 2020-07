1











Scatto Juve per Raul Jimenez: secondo quanto riporta AS, i bianconeri sarebbero vicini a chiudere per l'attaccante messicano. Nelle casse del Wolverhampton finirebbero 80 milioni di euro. Intanto, i Wolves hanno già trovato il suo sostituto. si tratta di Paulinho, attaccante del Braga. Un'indiscrezione, quella di Raul Jimenez, che al momento non trova conferme in Italia: il centravanti più vicino alla Juventus è Arek Milik.