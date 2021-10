La Juventus, alle prese con un complicato ma necessario restyling, è alla ricerca di un attaccante con caratteristiche diverse da quelli già in rosa. Secondo quanto riportato da DonDiario i bianconeri potrebbero bussare alla porta del Real Madrid per Eden Hazard. Operazione impostata "alla Morata" in prestito biennale con diritto di riscatto.