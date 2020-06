La Juve tratta Ferran Torres, esterno del Valencia che va in scadenza nel 2021. L'esterno spagnolo è uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Classe 2000, sei gol e sette assist con i "Pipistrelli" in questa stagione. Secondo Radio Onda Cero sono iniziate le trattative tra il club bianconero ed il Valencia che a questo punto cerca acquirenti per il cartellino del calciatore che tra sei mesi può accordarsi con un'altra società e trasferirsi a costo zero tra un anno. CHI E' - Ala destra o sinistra, Ferran Torres è cresciuto nel settore giovanile del Valencia. Se parte dalla corsia mancina ama accentrarsi per cercare l'ultimo passaggio oppure la conclusione in porta con il destro, il suo piede preferito. Ferran ha segnato all'Atalanta nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League che ha visto gli spagnoli essere eliminati dalla squadra di Gasperini. Il talento c'è e infatti la Juve non è l'unica squadra interessata al calciatore. Le trattative però starebbero entrando nel vivo. La Juve, dopo Arthur e Kulusevski, non si ferma.