In queste settimane non si parla d'altro. E il mercato è subito tornato prepotentemente al centro dei discorsi in casa bianconera. La Juventus sta seriamente pensando al colpo Donnarumma a parametro zero, date le difficili trattative del portiere con il Milan per il rinnovo contrattuale. In questa corsa per accaparrarselo, secondo Todofichajes.com la Juve vede sfilarsi via dalla corsa due pretendenti di un certo peso: il Real Madrid e il Barcellona.