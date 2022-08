In casa Juve si continua sempre a cercare una punta di spessore che possa affiancare Dusan Vlahovic nel corso della stagione. La priorità dei dirigenti della Continassa sarebbe stata Alvaro Morata, bloccato poi dall'Atletico Madrid, il quale avrebbe deciso di blindare l'ex Real alla corte del Cholo Simeone. Ecco perchè Madama avrebbe intrapreso altre strade e una di queste porta all'attaccante del Barcellona Memphis Depay. Anche in Spagna danno manforte a questa opzione, sostenendo come i bianconeri siano in netto vantaggio sulla concorrenza, rappresentata da Psg, Manchester e Tottenham.