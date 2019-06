La Juventus fa sul serio per Paul Pogba. Il francese campione del mondo 2018 è il grande obiettivo dei bianconeri per rinforzare il proprio centrocampo. Ed in Spagna i tifosi del Real Madrid temono la beffa dopo che i Blancos si erano fatti avanti con determinazione per il giocatore del Manchester United. I Red Devils chiedono 170 milioni, ma, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, la Juve si sarebbe fatta avanti con il proprio Direttore Sportivo Fabio Paratici in un meeting a Londra, con l’obiettivo di trattare e ridurre parzialmente le pretese degli inglesi. Una mossa che pone virtualmente in pole position la Vecchia Signora nella corsa a Pogba.