Nella storia recente del calciomercato, Juventus e Barcellona hanno dimostrato di essere due club in ottimi rapporti e di riuscire a finalizzare operazioni di una certa importanza. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, presto potrebbe avvenire una nuova operazione sull'asse Torino-Barcellona. La Juventus, infatti, insieme al Manchester United, sarebbe in pole per aggiudicarsi l'attaccante blaugrana Ousmane Dembélé. Secondo quanto riporta il media spagnolo, la punta ha caratteristiche che farebbero al caso del gioco della Vecchia Signora e per questo i dirigenti bianconeri starebbero cercando di affondare il colpo.