Notizie di calciomercato che riguardano la Juventus arrivano dalla Spagna, più precisamente dal quotidiano As. Secondo il media iberico, infatti, i bianconeri sarebbero in corsa, insieme a Bayern Monaco e Real Madrid, per provare a strappare Haaland al Borussia Dortmund. In questo momento, il cartellino del norvegese ha un valore di circa 100 milioni di euro, un costo inavvicinabile. Le società, però, tenterebbero l'assalto a partire dal 2022, quando il calciatore si avvicinerà alla scadenza del contratto con i gialloneri. Haaland, che in passato era stato vicino alla Juventus, potrebbe comunque arrivare alla Continassa da calciatore affermato.