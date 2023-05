In casa Juve si sta già lavorando anche in ottica di quelo che sarà il mercato estivo, con diversi nomi che da tempo sono finiti sul taccuino dei dirigenti della Continassa. Uno dei profili sul quale si sta guardando con maggior interesse è quello del centrale del Villarreal Pau Torres, pronto a lasciare il club al termine della stagione in corso. Bisognerà però fare un grande sacrificio economico però per aggiudicarsi il centrale iberico, perchè stando a quanto riportato dal giornale spagnolo Cadena Ser, i Sotttomarini Gialli avrebbero fissato il prezzo sulla base di 50 milioni di euro per lasciarlo partire prima della scadenza del contratto.