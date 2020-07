Non solo il Milan su Luka Jovic: secondo il portale spagnolo Ok Diario, anche la Juventus è interessata all'attaccante del Real Madrid. Come spiegato questa mattina da Tuttosport, i bianconeri stanno sondando varie opzioni per il ruolo di centravanti: su tutti c'è chiaramente il profilo di Milik, per cui la Juve sta provando a intavolare una trattativa con il Napoli. L'alternativa è Edin Dzeko della Roma.