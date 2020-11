In casa Wolverhampton ci sono diversi obiettivi di mercato della Juventus. La scorsa estate fu Raul Jimenez, in questi giorni è spuntato il nome di Pedro Neto, mentre a più riprese è stato accostato il nome di Adama Traorè, forte attaccante esterno spagnolo. Proprio quest’ultimo avrebbe scatenato un’asta internazionale. Come riporta Don Balon, nella corsa al centravanti classe ’96 dei Wolves si sarebbe iscritto anche il Bayern Monaco. Il club inglese si sente attualmente al sicuro per il futuro di Traoré, vantando un contratto fino a giungo 2023.