Il ritorno di Paul Pogba dal Manchester United è il primo obiettivo sulla lista di Fabio Paratici per rinforzare il centrocampo nel prossimo mercato estivo. Non resta che convincere i Red Devils, che per il centrocampista francese chiedono almeno 150 milioni di euro, e superare la concorrenza del Real Madrid, con Zinedine Zidane che lo vuole a tutti i costi ai Blancos. A tal proposito, secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo in Spagna, il club spagnolo si dice tranquillo riguardo all'operazione Pogba ed è convinto di poter portare Pogba a Madrid entro la fine di agosto.