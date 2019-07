Quello di Paul Pogba è uno tra i nomi più caldi di questa rovente estate di mercato. La Juventus lavora senza sosta al suo ritorno a Torino, ma il Manchester United ha alzato un muro alto 150 milioni di euro. E, nel contempo, Fabio Paratici deve far fronte alla concorrenza del Real Madrid, con Zinedine Zidane che spinge per averlo tra i Blancos. Secondo quanto riportato da Marca in Spagna, però, lo United non ha intenzione nemmeno di negoziare la cessione di Pogba: alla richiesta del Real di parlarne, il club inglese ha risposto con un secco "no".