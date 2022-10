Continuano i rumors di mercato provenienti dalla Spagna che, spingono il calciatore Diogo Dalot lontano dal Manchester United. Il portoghese è infatti ancora alle prese con il rinnovo di contratto e stando a quanto sta emergendo in queste ore in Spagna, potrebbe scatenarsi una vera e propria battaglia di mercato. Come riportato dal quotidiano iberico Sport infatti, Barcellona e Juve sarebbero intenzionate ad aggiudicarsi il cartellino del calciatore.