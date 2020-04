In un mercato che sarà fatto principalmente di scambi, uno dei possibili giocatori che la Juventus può inserire nelle trattative è Miralem Pjanic. Secondo l'emittente spagnola Rac1 i bianconeri stanno mettendo in piedi con il Barcellona un'idea di scambio tra Pjanic e Arthur, centrocampista classe '96 cresciuto nel Gremio che nei due anni in Spagna ha totalizzato 4 gol e 6 assist in 67 partite. I rapporti tra i due club e le rispettive dirigenze sono ottimi, e se lo scambio dovesse andare in porto potrebbe generare una plusvalenza da entrambe le parti.