Secondo quanto riporta Sport.es, Barcellona e Juventus starebbero pensando ad un nuovo scambio dopo quello tra Arthur e Miralem Pjanic. I catalani devono liberarsi di Rakitic, ormai da tempo un separato in casa. Per farlo offrirebbero il croato alla Juve in cambio di Rodrigo Bentancur, centrocampista che da tempo è nel mirino del club azulgrana. Difficile però che i bianconeri possano accettare di cedere il miglior centrocampista della stagione, in cambio di Rakitic. Bel giocatore ma ormai ultra-trentenne che guadagna oltre il doppio di Benta.