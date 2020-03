Paulo Dybala al Real Madrid? Una suggestione di mercato, lanciata dallo spagnolo Don Balon, secondo il quale il numero 10 bianconero avrebbe intenzione di lasciare la Juve al termine della stagione. La Joya vorrebbe cambiare aria ed uscire dal cono d'ombra che crea a Torino Cristiano Ronaldo. Sempre secondo Don Balon il Real Madrid sarebbe la prima scelta per Dybala qualora andasse via dalla Juve. L'argentino è in crescita e nelle ultime settimane ha fatto sempre meglio, imponendosi come attaccante titolare indiscusso, relegando così in panchina Gonzalo Higuain.