Uno dei reparti che Allegri e Cherubini cercheranno di rinforzare è sicuramente il centrocampo, anello debole della stagione da poco conclusa. Stando a quanto riporta il portale spagnolo Todofichajes.com, la Juventus puntellerà la mediana con uno tra Hakan Calhanoglu e Miralem Pjanic. Il primo non ha ancora trovato l’intesa con il Milan per il rinnovo di contratto in scadenza, mentre il secondo è stato accostato nelle ultime ore al club bianconero per un clamoroso ritorno dopo un solo anno al Barcellona.