Il Paris Saint-Germain continua ad essere osservato dalla Juventus, in particolare per quanto riguarda le vicende legate ad Icardi. Ma non solo, infatti l’asse potrebbe scaldarsi anche per un altro giocatore. Stando a quanto riportano i media spagnoli, la dirigenza bianconera sarebbe molto interessata ad Angel Di Maria, esterno argentino che ha un contratto in scadenza con i parigini nel 2021. El Fideo avrebbe anche l’appoggio di Cristiano Ronaldo dopo gli anni trascorsi assieme al Real Madrid, per un affare dalle cifre ragionevoli, circa 20 milioni di euro.