Come racconta El Mundo Deportivo, la Juve continua a seguire Dembelé del Barcellona. I bianconeri avevano adocchiato il giocatore nel maggio dello scorso anno e l'interesse non è certamente venuto meno in questi mesi. Come scrive il quotidiano catalano, la Juve sta pensando al 23enne campione del mondo, anche per "riconquistare l'egemonia in Serie A e ambire alla Champions". Del resto, i ko in Europa hanno fatto rumore e praticamente ovunque. Per il Barcellona, inoltre, il rinnovo di Dembelé è però una priorità: finalmente sta dando continuità e Koeman gli sta dando davvero tanta fiducia. L'ultima partita saltata? Nel 2020...