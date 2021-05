Matthijs de Ligt via dalla Juventus, in Spagna ne sono convinti. Sì, perché come riporta Esport3, il difensore bianconero sarebbe intenzionato a cambiare aria, lasciare Torino dopo due stagioni e volare proprio in Spagna, o più precisamente in Catalogna. Su di lui c'è il Barcellona, club che lo aveva già cercato due anni fa, proprio prima del trasferimento in Italia, in cui gioca l'amico De Jong. Una vicenda mai davvero chiusa, che aveva portato anche a molte polemiche sui quotidiani spagnoli, con attacchi al giocatore e alla sua scelta, dovuta (si sosteneva allora) al Decreto Crescita e ai vantaggi fiscali correlati.