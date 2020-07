È Arek Milik il primo nome, e anche quello più percorribile, nella lista degli obiettivi della Juventus per far indossare la maglia numero 9 dall’anno prossimo, ora vacante. Comunque ci sono anche altri candidati, come Raul Jimenez, accostato ai bianconeri da diverso tempo. Come riporta As, la dirigenza della Juventus avrebbe intensificato i contatti con il Wolverhampton per l’attaccante messicano. La richiesta, però, rimane fuori mercato: gli inglesi chiedono 100 milioni di euro – si legge – mentre la Juve è disposta ad offrirne al massimo la metà.