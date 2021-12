Alexandre Lacazette è uno dei giocatori che la Juventus sta tenendo in considerazione per il ruolo di centravanti da prendere sul mercato. Ormai appare chiaro che l'attaccante francese lascerà l'Arsenal a parametro zero alla fine di questa stagione, e dunque ecco palesarsi l'occasione per il club bianconero e per gli altri interessati a tale opportunità. I media spagnoli, ripresi pure da Calciomercato.com, ritengono che i contatti tra la Juve e Lacazette siano ben avviati, ma che alla porta ci sia pure l'ingombrante concorrenza dell'Atletico Madrid.