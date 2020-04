Il calcio giocato è fermo, ma la Juve viaggia sul mercato. Secondo Marca, come riportato in prima pagina oggi, la Juve in gran segreto sta lavorando all'operazione Thomas: i bianconeri pagherebbero la clausola da 50 milioni per sottrarlo al Cholo Simeone, ma l'Atletico Madrid spinge per il rinnovo del centrocampista. Tra le tante idee e i sondaggi di questa sosta inaspettata c'è anche quella che porta al centrocampista dei colchoneros.