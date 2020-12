La Juventus pensa al ritorno di Massimiliano Allegri. Lo scrivono in Spagna, con il tecnico ex Milan, ed ex dei bianconeri, che piace anche all'Inter: non convinti da Pirlo, i dirigenti juventini pensano al grande ritorno. Sul Conte Max c'è anche il Paris Saint-Germain, oltre ai nerazzurri che hanno in lui la prima carta per il dopo Conte, qualora riescano a liberarsi del tecnico e del suo contratto da 12 milioni di euro.