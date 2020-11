Secondo il Chiringuito, nota trasmissione spagnola, la Juventus ha davvero fatto un'offerta a Sergio Ramos e lo vorrebbe come colpo a parametro zero per giugno 2021. Il Real spinge per tenerlo e c'è anche il PSG in fila, oltre ai costi elevati dell'ingaggio. Bianconeri alla finestra, però, con la solita carta Cristiano Ronaldo da giocarsi per arrivare a uno dei più controversi difensori del calcio moderno, ma anche uno dei più forti, arrivato a quota 100 gol solo pochi giorni fa.