Eduardo Camavinga rappresenta uno dei patrimoni più promettenti per il futuro del panorama calcistico. Normale che i top club europei siano pronti a fare carte false per mettere le mani sul gioiellino del Rennes, come la Juventus. Anche se dalla Spagna non arrivano notizie confortanti in questa direzione. Perché come riporta Don Balon, il classe 2002 avrebbe già rifiutato le avances del club bianconero, convinto che il suo futuro debba essere al Real Madrid.