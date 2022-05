Secondo quel che riporta AS, l'Arsenal e il tecnico Mikel Arteta non intendono rinunciare a Thomas Partey, centrocampista che nei giorni scorsi era stato accostato alla Juve nell'ottica di un possibile scambio estivo con Arthur.



Il mercato dalle parti della Continassa resta sempre la priorità per i dirigenti bianconeri, con molti reparti che hanno bisogno di ritocchi immediati. Quello che ne necessita maggiormente è sicuramente il centrocampo e tra i vari nomi che circolano da tempo, in queste ultime ore se ne starebbe delineando un altro.