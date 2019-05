Il futuro di Matthijs de Ligt resta tutto da definire. Il Barcellona sembra essere ancora in pole, ma la Juventus, al pari di Bayern Monaco e Manchester United, resta in corsa per il leader e capitano dell'Ajax. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo in Spagna, però, c'è anche il Real Madrid pronto a inserirsi nella trattative, in caso di effettivo addio da parte di Sergio Ramos, che sembra avvicinarsi a grandi passi al trasferimento in Cina. I Blancos si iscrivono quindi alla corsa per De Ligt e non è di certo una bella notizia per Fabio Paratici.