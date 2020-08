1











La Juve guarda in Spagna: secondo il Mundo Deportivo, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Luis Suarez e Jordi Alba, in uscita dal Barcellona. Nelle scorse ore si è parlato nuovamente di Griezmann, che nell'ultima partita dei blaugrana (tonfo da 8-2 subito dal Bayern Monaco) non ha neanche giocato dal primo minuto. Al momento, un acquisto del genere sarebbe possibile soltanto con una cessione o con uno scambio. Il nome giusto, conti alla mano, potrebbe essere quello di Paulo Dybala. Ma è molto difficile...