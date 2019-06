Niente Juventus per Joao Felix. Dalla Spagna ne sono ormai certi: l'Atletico Madrid ha chiuso l'affare con il Benfica e già domani può arrivare l'ufficialità del suo trasferimento ai colchoneros. Con buona pace dei bianconeri, che hanno seguito da vicino il gioiello classe '99 nelle scorse settimane, provando a strapparlo al Benfica con l'aiuto del suo agente Jorge Mendes, che a Torino ha portato dapprima Joao Cancelo e poi Cristiano Ronaldo nella scorsa estate di mercato.



AFFARE FATTO - Secondo quanto riportato da As, mancano soltanto alcuni piccoli dettagli da risolvere tra Atletico e Benfica, ma l'ufficialità dell'acquisto di Joao Felix può arrivare già nelle prossime ore. Con tutta probabilità, comunque, il club spagnolo ha deciso di pagare i 120 milioni di euro di clausola rescissoria previsti a contratto per convincere i lusitani.