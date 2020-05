5









Uno scambio senza precedenti. Juventus e Barcellona parlano, si siedono virtualmente al tavolo delle trattative e ragionano sui possibili scambi di giocatori, di cartellini, validi per poter fare mercato nonostante tutte le complicazioni economiche portate dal Coronavirus. Miralem Pjanic e Mattia de Sciglio sono i nomi bianconeri sul piatto e due delle possibili firme del Barcelona per l'estate, a cui Sport ha addirittura dedicato la prima pagina odierna.



Il quotidiano, molto vicino alle vicende blaugrana, spiega come l'affare possa strutturarsi facilmente, visto che la Juve sta già trattando l'arrivo di Todibo e uno tra Rakitic, Arthur e Arturo Vidal. C'è stato anche un sondaggio per De Jong, scrive Sport, ma il Barça ha chiuso le porte, nonostante una prima stagione tra alti e bassi. I club, infine, avevano abbozzato anche il discorso Coutinho, ma l'ingaggio e il prezzo del cartellino (a bilancio) sono risultati troppo elevati. Tanti discorsi, una trattativa in corso e diversi pezzi pregiati sul tavolo: il Barcellona vuole Pjanic e spinge, ma è forte anche su De Sciglio, la Juve "sceglie" le contropartite.



Il sogno del Barcellona, poi, sarebbe ancora de Ligt, per cui la Juve ha le idee chiare: no alla cessione dell'olandese, percorribile la pista che porta a Daniele Rugani. Lo scrive il Mundo Deportivo