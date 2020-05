1









Nuova apertura dedicata alla Juventus oggi dal quotidiano catalano Sport. In particolare, si legge come la Juve avrebbe "inserito con forza il nome di Ivan Rakitic nei discorsi di scambio col Barcellona per Miralem Pjanic: si sta parlando anche del croato tra i due club, già vicino alla Juve in più occasioni in passato". I discorsi con il club blaugrana quindi proseguono, forti di un'intesa sulla volontà di chiudere affari insieme, scambi perlopiù. La quadratura ancora non c'è, ma i colloqui proseguono e la Juve sonda il giusto nome per il suo centrocampo.