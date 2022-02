Il rinnovo di Paulo Dybala tiene sempre banco. Le offerte per l'argentino non mancano, come riporta oggi il portale spagnolo ​Todofichajes.com il tecnico del Barcellona Xavi avrebbe espresso pubblicamente gradimento nei confronti del numero 10 della Vecchia Signora. La situazione attualmente è monitorata dal Blaugrana e molto dipenderà dall'incontro tra l'agente del giocatore e la Juventus. L'allenatore del Barcellona però avrebbe espressamente chiesto alla dirigenza di provare a fare un'offerta per portare in Spagna l'Argentino che ha contratto in scadenza il 30 giugno.