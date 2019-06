Joao Cancelo ha il destino segnato: lascerà la Juventus. Il portoghese ha disputato una stagione diversa, particolare. Sicuramente altalenante. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il difensore non si sposerebbe alla perfezione con la nuova Juve modellata per Maurizio Sarri: da qui l'idea di metterlo sul mercato e di offrirlo al miglior offerente. Ecco, si è fatto sotto il Manchester City, molto vicino a realizzare i desideri bianconeri fissati intorno ai 60 milioni di euro. E il sostituto? Si fa sempre più largo la possibilità di vedere Kieran Trippier, titolare del Tottenham di Pochettino, all'ombra della Continassa. Dalla Spagna, però, non hanno dubbi: c'è anche e soprattutto l'Atletico Madrid sul giocatore.