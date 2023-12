Juve attenta, dalla Spagna: Rabiot è nel mirino del Barcellona

Ilsta esplorando il mercato alla ricerca di una soluzione di emergenza per coprire l'assenza di Gavi fino alla fine della stagione. Xavi Hernández ha ammesso prima della partita contro l'Almería che "abbiamo bisogno di un altro Gavi, ma è difficile". Le opzioni affidabili sono molto complesse. Come riportato da SPORT, il direttore sportivo, Deco, sta valutando due scenari: l'acquisto di un giocatore con prestazioni immediate o la promozione dei giovani del vivaio. Non verranno effettuati esperimenti nei prossimi sei mesi, tutto entro i limiti stretti consentiti dal fair play finanziario. In questo contesto, emergono due nomi di giocatori con esperienza che potrebbero essere sul mercato: Adriene Marco, 28 anni, ha rinnovato con la Juventus per una sola stagione. Il suo contratto scade nel 2024, e le sue buone prestazioni in Italia lo hanno portato a iniziare i colloqui per il rinnovo , anche se, come rivelato dalla madre agente, al momento nulla di concreto. Tuttavia,. Rabiot era già stato nel mirino blaugrana nel 2019 quando era libero dal PSG, ma scelse l'offerta economica migliore della Juve. Una sua partenza in inverno sembra complicata proprio a causa dell'alto stipendio e della probabilità ridotta che la Juventus gli conceda di liberarsi, chiedendo piuttosto un compenso economico, anche se il suo contratto ha solo sei mesi rimanenti.Sarebbe il giocatore stesso a dover forzare l'uscita, anche se ora è ben integrato nella Juventus dopo una partenza molto rumorosa dal PSG, dove fu addirittura allontanato dalla squadra a causa del suo rifiuto di rinnovare.