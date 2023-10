Il nome di Federico Chiesa continua a restare al centro del dibattito in casa Juve, con la società che spinge per rinnovargli il contratto, ma con le big di mezza Europa che, nel frattempo, intensificano le loro pressioni. Stando a quanto asta emergendo in queste ore dalla Spagna, infatti, ci sarebbero 4 club di Premier sull'attaccante bianconero. Come riportato da Todofichajes.com, Liverpool, United, Tottenham e Newcastle avrebbero sondato il terreno per capire il reale margine della trattativa.